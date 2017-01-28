Центр обеспечения соцподдержки помогает тюменцам с оформлением документов

Тюменский центр обеспечения социальной поддержки в 2016 году проверил более 108 тысяч документов на предоставление помощи. Кроме того, специалисты оказывали консультационные и методические услуги населению, рассказали в пресс-службе губернатора.

В прошлом году при личном обращении граждан или через телефонную справочную службу "Единый социальный телефон" (6-8888-6) жители области получили более 69 тысяч консультаций по предоставлению мер социальной поддержки.

Основные темы обращений связаны с получением актуальной информации и вопросами социальной поддержки: возмещение расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи, компенсация по уплате взносов на капитальный ремонт, пособие на ребенка и другие.

Специалисты центра проводят обучение сотрудникам учреждений соцобслуживания и МФУ на методических семинарах, курсах повышения квалификации. Такая работа помогает повысить качество и эффективность предоставления жителям Тюменской области государственных услуг.