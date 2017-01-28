В Тобольске нормы ГТО сдали 5 тысяч учащихся

14:13 28 января 2017
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surgut-tr.gazprom.ru
| Фото: surgut-tr.gazprom.ru

Пять тысяч юных тоболяков сдали нормы ГТО в 2016 году, из них 80 процентов–  школьники, оставшиеся 20 процентов – учащиеся средне-специальных учебных заведениях и студенты вузов, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

49 ребят и девчат за успехи в сдаче норм ГТО удостоились значков: 13 – золотых (двое из них – дошкольники), восемь – серебряных и 28 человек – бронзовых.

По словам председателя комитета по физкультуре и спорту Ольги Алеевой, на данный момент встает вопрос о повышении качества в процессе сдачи норм ГТО. Именно этой теме и будет посвящено одно из совместных январских совещаний комитетов по спорту и по образованию администрации Тобольска.   

Теги: спорт , образование , Тобольск , ГТО
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