В Заводоуковске наградят юных художников

17:16 27 января 2017
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socnews.by
| Фото: socnews.by

Итоги детского художественного конкурса "Золотая кисточка" подведут в Заводоуковске завтра, 28 января, в торжественной обстановке. Начало в 12:00.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, конкурс академических натюрмортов проходил в Заводоуковской школе искусств впервые. В нем участвовали ребята, обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Живопись".

В представленных конкурсных работах 21 учащийся продемонстрировал уровень владения основами изобразительной грамоты в области академического натюрморта.

Теги: творчество , Заводоуковск , художники , конкурс , дети , картины
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