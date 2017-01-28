В Заводоуковске наградят юных художников

Итоги детского художественного конкурса "Золотая кисточка" подведут в Заводоуковске завтра, 28 января, в торжественной обстановке. Начало в 12:00.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, конкурс академических натюрмортов проходил в Заводоуковской школе искусств впервые. В нем участвовали ребята, обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "Живопись".

В представленных конкурсных работах 21 учащийся продемонстрировал уровень владения основами изобразительной грамоты в области академического натюрморта.