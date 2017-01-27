Тюменский "Медгород" в 2016 году совершил инновационный прорыв

В минувшем году специалисты тюменского "Медицинского города" и его структурных подразделений внедрили целый ряд новых методик и технологий. Некоторые из них уже доказали свою эффективность, другие должны принести высокие результаты в перспективе.

Как рассказал главный врач ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Андрей Кудряков, в 2016 году в тюменском Радиологическом центре была проведена модернизация циклотрона - основного ядерного агрегата, синтезирующего радиофармпрепараты, применяемые для ранней диагностики и лечения онкологических, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. В результате возросла выходная мощность установки, и, соответственно, увеличилось количество исследований при одном синтезе РФП.

Кроме того, на базе Радиологического центра организована экспериментальная лаборатория, в которой радиохимики и радиофизики занимаются научно-исследовательской деятельностью в сфере разработки медицинского оборудования для ПЭТ/КТ диагностики. В частности, сотрудники лаборатории разрабатывают диспенсер – автоматическую фасовочную систему радиофармпрепаратов.

"Данный проект создан в рамках программы импортозамещения, по предварительной оценке, себестоимость разработанного диспенсера составит 300 – 400 тысяч рублей, в то время как рыночная стоимость отечественных аналогов составляет не менее 1 миллиона рублей, а импортных - от 2 миллионов", - уточнил Андрей Кудряков.

Процедуру регистрации в Роспатенте на сегодняшний день проходит устройство для наружного маркирования сигнальных лимфатических узлов при радионуклидной визуализации – уникальное для России изобретение тюменских специалистов, ускоряющее процесс поиска лимфатических узлов во время операции.

Из методик, которые уже начали применяться в 2016 году в Тюменской области, стоит отметить высокодозную химиотерапию, брахиотерапию опухолей различных локаций и методику определения молекулярно-биологических подтипов опухоли при лечении рака молочной железы.

За один год врачи "Медгорода" ввели в практику 11 новых наименований радиофармпрепаратов, в том числе в области интервенционной радиологии, персонифицированной медицины при радиоиммунотерапии.