Тюменский филармонический оркестр выступит с Андреем Коробейниковым в Кургане

Российский виртуозный пианист Андрей Коробейников даст совместный концерт с Тюменским филармоническим оркестром в Кургане 1 февраля.

На сцене Курганской филармонии музыканты исполнят второй фортепианный концерт Камиля Сен-Санса и концерт № 2 Ференца Листа (солист – А. Коробейников), К. Дебюсси "Море", три симфонических эскиза, "Вступление" и "Смерть Изольды" к опере "Тристан и Изольда" Рихарда Вагнера.

Начало концерта запланировано на 18:00, приобрести билеты можно здесь.

Андрей Коробейников – энергичный и влюбленный в музыку пианист. Он не следует стандартам и стереотипам, обладает собственным чувством музыки – вдохновенным, яростным, сильным, полным страсти и эмоций.

Тюменский симфонический оркестр - единственный симфонический оркестр, созданный в 21 веке, - "родился" 2 сентября 2015 года и успел покорить тюменцев, музыкальных экспертов, завоевать уважение и симпатию российских и мировых лидеров в области классической музыки.

Отметим, прежде чем отправиться в Курган, оркестр вместе с пианистом выступят 31 января на сцене Тюменской филармонии.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.