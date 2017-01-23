Такси "НонСтоп" катает за бонусы

Отличную возможность платить меньше за такси* предлагает один из крупнейших сервисов заказа такси в Тюмени. Все, что нужно, чтобы сократить расходы на поездки, – установить мобильное приложение "НонСтоп" и делиться с друзьями промокодами.
После установки и регистрации в мобильном приложении "НонСтоп" автоматически начисляется 50 бонусов** на первую поездку. А при обмене с друзьями промокодами***, бонусы выдаются не только за отправление своего уникального кода, но и за активацию промокода друга.
Как оплатить поездку бонусами?
· Оформите заказ автомобиля через мобильное приложение "НонСтоп"
· На сайте компании
· По телефону сервиса заказа такси "НонСтоп" через оператора
· Укажите, что вы хотите оплатить часть поездки бонусными баллами****
· По прибытии оплатите недостающую сумму за проезд вашему перевозчику
Систему оплаты поездок бонусами оценили уже более 100 тысяч человек, скачавших приложение "НонСтоп". Каждый день они экономят на поездках до 25% в зависимости от своего города.
*ООО "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, оказывает исключительно информационно-диспетчерские услуги, направленные на прием, обработку и передачу заявки перевозчику. Совершая заказ по телефону, вы соглашаетесь с условиями публичной оферты размещенной на сайте www.taxinonstop.ru.
**Скидка в размере 50 рублей предоставляется от тарифа перевозчика в случае, если вы впервые установили приложение НонСтоп.
***С условиями использования промокодов можно ознакомиться в мобильном приложении "НонСтоп".
****Бонусы предоставляются перевозчиком в качестве скидки от соответствующего тарифа. За одну поездку может быть потрачено не более 250 бонусов. Оставшаяся сумма за проезд оплачивается дополнительно (1 бонус – 1 рубль.)
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