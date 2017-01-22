Тюменский фестиваль Two Days To Dance пройдет в разных городах России

Фестиваль контактной импровизации Two Days To Dance отправится в тур по городам Центральной России: он пройдет в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве и других городах с мая по июль 2017 года.

Как отмечают организаторы, такое турне проходит уже не в первый раз: в 2016 году фестиваль охватил десяток городов России. Сам проект стартовал в Тюмени в марте 2015 года и уже имеет своих поклонников по всей стране.

"Мы ставим две задачи: привлекаем новых людей к контактной импровизации и, собственно, танцуем", - утверждает создатель проекта Роман Вологдин. По его словам, танец в рамках фестиваля не имеет границ и четких правил, а участие в мероприятиях представителей разных городов дает возможность для получения новых знаний и навыков. Для каждого участника это превращается в уникальный опыт, личное внутреннее путешествие, считает он.

Жительница Уфы Алия Сайдахметова поделилась, что контактная импровизация позволяет ей почувствовать богатство жизни, ее щедрость. Гостья из Самары Марина Гузова говорит о поиске совместной гармонии, нахождении общих точек соприкосновения, пишет ИА "Тюменская линия".