Служба занятости поможет тюменцам с ограниченными возможностями

Специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района проводят встречи с инвалидами по вопросам трудоустройства. Встречи проходят по адресу: ул. Республики, д. 204 "В", корп. 3, телефон "горячей" линии: 8 (3452) 27-36-05.

По словам представителей службы занятости, поиск работы и трудоустройство – непростая задача для здоровых людей, а людям с ограниченными возможностями здоровья зачастую гораздо сложнее найти подходящую вакансию. Поэтому специалисты готовы оказать поддержку. При обращении в центр при себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и программу реабилитации.

Также в центре занятости организуют встречи с работодателями, которые готовы принять на работу инвалидов, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмень".