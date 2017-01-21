Тюменская библиотека собирает нитки и пуговицы для интерната "Горизонт"

Тюменский информационно-библиотечный центр для молодежи организовал сбор пуговиц, ниток и прочей фурнитуры для тарманской школы-интерната "Горизонт", в которой воспитываются дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья. Собранные материалы ребята используют для изготовления подарков ручной работы.

По словам сотрудника отдела культурно-творческих инициатив, ведущего библиотекаря Валентины Усольцевой, подобные сборы фурнитуры проходят постоянно. Самыми активными участниками акции традиционно являются тюменские школы №№ 30, 49, 84, 69 и 88.

Всякий раз удается собрать разное количество материалов - кто сколько принесет. Нынче сборы не слишком активны: в библиотеке надеются, что все исправят выходные. Акция продлится до 24 января. Принести нитки и пуговицы могут все желающие. Для этого необходимо приехать в Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) и обратиться в отдел искусств, пишет "Вслyх.рy".