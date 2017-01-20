В Тюмени составят рейтинг перевозчиков

Добросовестность работы перевозчиков в областной столице будут оценивать по жалобам горожан на качество обслуживания в общественном транспорте и на нарушения водителями автобусов ПДД.

Поступившие от тюменцев обращения в Тюменьгортрансе планируют обсуждать еженедельно — вместе с ГИБДД, Управлением государственного автодорожного надзора по Тюменской области, работодателями и водителями.

Как сообщают в пресс-службе администрации Тюмени, по каждому обращению будут принимать меры, информировать об этом жителей города и публиковать рейтинг перевозчиков, составленный на основании сообщений. Такие указания на совместном совещании с перевозчиками дал замглавы администрации Максим Афанасьев.

Поводом для совещания стали многочисленные жалобы пассажиров в первые дни января. Горожане сетовали на водителей автобусов, проезжающих мимо остановок, нарушающих ПДД и не соблюдающих расписание, а также на хамство кондукторов.

"Стыдно смотреть на фотографии и видеосюжеты, которые выставляют тюменцы в соцсетях, где демонстрируется, как автобус проезжает на красный свет, неухоженные салоны маршруток. Органы власти в первую декаду января провели проверки и выявили, что водители необоснованно оправдывают нарушение ПДД необходимостью выполнять графики. Общественники, специалисты департамента на конкретных фактах установили, что перевозчики не принимают мер в отношении своих подчиненных либо эти действия носят формальный характер", — заявил Афанасьев.

Замглавы добавил, что если транспортные предприятия считают себя профессиональными перевозчиками, то они должны принять хартию работников городского пассажирского транспорта общего пользования и следовать ей. Разработкой документа займутся департамент дорожной инфраструктуры и Общественная палата Тюмени.