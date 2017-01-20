Кризис животворящий: ученые доказали, что голод продлевает жизнь

Только надо голодать не в детстве, а во взрослые и пожилые годы. Таким выводом закончилось изучение результатов двух экспериментов на обезьянах, проведенных сторонниками и противниками теории о том, что ограничение калорийности пищи полезно для здоровья. Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications, о чем сообщает РИА "Новости".

Многочисленные эксперименты на мышах и крысах подтверждали, что снижение калорийности пищи на 30-40% может продлить жизнь. Сложнее было воспроизвести эти опыты на "предках человека", ведь обезьяны живут дольше крыс: 20-30 лет против 2-3. И если опыт ученых из Wisconsin National Primate Research Center подтверждал вывод о положительном эффекте голодания, то National Institute on Aging пришел к противоположному результату. Наконец, ученые из первого исследовательского центра разобрались, в чем причина расхождений.

Как оказалось, те приматы, которым ограничивали калорийность во взрослом возрасте, действительно жили на 2-4 года больше (по сути, на 10-20%). Некоторые особи доживали до 35-40 лет, а это уже почти в полтора раза больше, чем типичные сроки жизни макак-резусов в неволе. Одной из самых пожилых обезьян недавно исполнилось 43 года.

Исследование подоспело очень кстати, ведь в России сейчас кризис. Например, в Тюменской области потребление пищевых продуктов за первые 11 месяцев прошлого года сократилось на 5,4%. Поэтому ничто не препятствует тому, чтобы начать более здоровый образ жизни.