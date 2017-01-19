Профилактические мероприятия способствуют снижению уровня смертности от рака в Тюменской области

Показатель смертности от злокачественных заболеваний в Тюменской области по предварительным итогам 2016 года снизился на 3,5% по сравнению с 2015 годом и составил 136 случаев на 100 тысяч населения.

"За счет активного внедрения профилактических и скрининговых программ на территории Тюменской области удалось достичь выявления злокачественных новообразований с 1-2 стадией в 55,3% случаев от выявленных злокачественных новообразований. 30% заболеваний в 2016 году были выявлены на профилактических осмотрах", - рассказал главный врач ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Андрей Кудряков.

По данным областного популяционного канцер-регистра, в 2016 году на территории Тюменской области зарегистрировано 5 955 случаев злокачественных новообразований. Показатель заболеваемости составил 405,2 на 100 тысяч населения, что на 4,4 % выше уровня 2015 года.

Одним из основных факторов, определяющих прогноз онкологического заболевания, является распространенность опухоли на момент ее распознавания. Количество злокачественных заболеваний, выявленных в I и II стадии, увеличилось на 0,3 % и составило 55,5%, при этом средний российский показатель зафиксирован на уровне 53,7%.

Доля заболеваний, выявленных в IV стадии процесса, осталась на уровне 2015 года и составила 19,8%. Показатель запущенности по югу области в 2016 году также остался на уровне прошлого года и составил 23,7 %.

Низкий показатель запущенности злокачественных новообразований по югу области в 2016 году отмечен в Омутинском, Юргинском, Голышмановском районах. высокий - в Абатском, Исетском, Нижнетавдинском районах.

В структуре заболеваний в 2016 году самыми распространенными были злокачественные новообразования кожи – 12%, трахеи, бронхов и легкого – 11%, молочной железы – 10,5%.

В целях профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках области организованы смотровые кабинеты, проводится анкетный скрининг населения. Так, в минувшем году скрининговые исследования простатспецифического антигена прошли более 60 тысяч мужчин, маммографию – 146 тысяч женщин. Обследование кала на "скрытую кровь" с использованием иммунохроматографического экспресс-теста было проведено около 75,7 тыс. пациентам. На базе медицинских учреждений, имеющих компьютерные томографы, КТ-скрининг рака легкого прошли почти 9 тысяч человек.