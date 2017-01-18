В Тюменской области стало больше невыездных должников

11:15 18 января 2017
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r72.fssprus.ru

По информации судебных приставов, в прошедшем году в регионе увеличилось количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.

На начало 2017 года в Тюменской области числится более 28 тысяч невыездных жителей, в совокупности задолжавших 19 миллиардов рублей. К трем тысячам человек такая мера применена из-за долгов по алиментам, общая сумма их задолженности — 560 миллионов рублей.

Как сообщают в региональном управлении ФССП, ограничение выезда из страны побудило погасить задолженность более пяти тысяч жителей области. Общая сумма оплаченного долга составила около 900 миллионов рублей.

Приставы напоминают, что при оплате задолженности процедура отмены временного ограничения занимает не меньше недели.

Теги: долги , судебные приставы
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