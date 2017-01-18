В Тюмени ввели в эксплуатацию проблемный дом

В микрорайоне Матмасы завершенному долгострою в районе улиц Академика Сахарова — Просторной — Лебяжьей присвоили адрес "улица Газопромысловая, 5". Одиннадцатиэтажный жилой дом, ГП-3 застройщика ЗАО "Сиб-Инвест", ввели в эксплуатацию 16 января.

Дом начали строить в 2013 году. Ввести его в эксплуатацию должны были в третьем квартале 2015 года, но сроки завершения строительства переносились несколько раз. В конце 2015-го ситуацию с проблемным домом на контроль взяла прокуратура Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Завершения строительства удалось добиться лишь к концу прошлого года. В декабре главное управление строительства Тюменской области выдало ЗАО "Сиб-Инвест" заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, нормативных актов и проектной документации. Свои квартиры получили более 140 дольщиков, сообщают в областной прокуратуре.