В Тюмени завершили один из долгостроев

ТВ Центр

Одиннадцатиэтажный жилой дом в микрорайоне Матмасы - дом ГП-3 в районе улиц Академика Сахарова — Просторной — Лебяжьей застройщика ЗАО "Сиб-Инвест" в конце декабря приняли в региональном Главном управлении строительства.

Дом начали строить в 2013 году, ввести его в эксплуатацию планировалось в третьем квартале 2015 года. Исполнить обязательства в срок застройщик не сумел — сдачу дома переносили несколько раз. Строительство взяли на контроль органы прокуратуры и правительство области. В конце 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

На внеочередном заседании рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в октябре 2016-го прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в жесткой форме потребовал от руководителя фирмы закончить дом до конца года.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, в ближайшее время застройщик планирует обратиться в тюменскую администрацию с заявлением о вводе дома в эксплуатацию.