Врачи советуют жителям Тюмени не испытывать судьбу в Крещение

Прежде чем окунуться в ледяную прорубь в Крещение, тюменцам с хроническими заболеваниями вроде гипертонии, сахарного диабета, болезней сердца и легких советуют проконсультироваться с врачом. Как отмечают специалисты скорой помощи, подвергать организм перепадам температуры таким людям особенно опасно.

"Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо: появилась головная боль или головокружение, тошнота, слабость, незначительное повышение температуры, то лучше воздержаться и не испытывать судьбу. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания. Купание может спровоцировать серьезные осложнения", — предупреждает врач тюменской скорой помощи Олег Нестеров.

Для тех, кто твердо решил погрузиться в иордань, будет организовано дежурство бригад скорой помощи. На крещенских купелях в 1-м Заречном микрорайоне врач и два фельдшера будут работать с полудня 18 января до 24 часов 19 января. Еще одна бригада будет дежурить в поселке Боровском на озере Андреевском 19 января с 18 до 23 часов, сообщает тюменская станция скорой помощи.

На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме "03". Если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов.