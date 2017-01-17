"Родительский патруль" провожает юных пешеходов из школы домой

14:30 17 января 2017
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После долгих новогодних каникул тюменских школьников на пешеходных переходах у образовательных учреждений встречает "родительский патруль" и сотрудники ГИБДД. Активисты сопровождают детей от школ до жилых массивов по маршрутам безопасности, напоминают о возможных опасных ситуациях, в которые могут попасть дети на дорогах, и повторяют с ними правила перехода проезжей части.

В первый день учебы третьей четверти госавтоинспекторы вручили школьникам аксессуары, выполненные из световозвращающих материалов, разъяснили, как правильно закрепить световозвращатель на верхней одежде или школьном ранце, для того чтобы быть заметными на дороге в темное время суток.

Как отметили в пресс-службе областного ГИБДД, "Родительский патруль" будет работать с детьми в течение всего января, чтобы дать им время привыкнуть к интенсивному движению и закрепить навыки безопасного поведения на дороге.

Теги: дети , родители , пешеходы , ГИБДД
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