Тюменские автоинспекторы зафиксировали более двухсот нарушений в содержании дорог

С начала этого года в Тюменской области сотрудники ГИБДД выявили 226 недостатков в содержании улиц и дорог. Среди них — некачественное содержание улично-дорожной сети, снежные навалы у пешеходных переходов, поврежденные дорожные знаки и стойки, отсутствие направляющих ограждений и разметок.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, за недобросовестное содержание дорог эксплуатирующим организациям направили 92 предписания и 33 протокола.

Как полагают автоинспекторы, плохие дорожные условия зимой — это лишь сопутствующий фактор, который может привести к ДТП. Основная причина любой аварии — нарушение правил дорожного движения водителями. Проанализировав ДТП, случившиеся в регионе за последнюю неделю, автоинспекторы назвали ведущими причинами аварийности превышение скорости, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу, в том числе на обгоне. В Тюмени основными причинами ДТП стали неправильный выбор скоростного режима, нарушение очередности проезда и нарушение правил проезда на зебре.