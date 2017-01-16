В Тюменском районе управляющую компанию оштрафовали за свалку

Несанкционированную свалку обнаружили на сельхозучастке между селом Перевалово и деревней Ушаково.

После проверки природоохранной прокуратуры выяснилось, что компания "Стандарт" вывозила сюда мусор из близлежащих населенных пунктов — Перевалово, Ушаково и Зубарево. Лицензии на сбор отходов у фирмы не оказалось.

По данным областной прокуратуры, за прошедший год объем размещенного там мусора составил больше 2,3 тысячи кубических метров, значительная часть которого — отходы 4-го класса опасности.

За нарушения управляющую компанию и ее директора оштрафовали на 154 тысячи рублей. Вывоз мусора из населенных пунктов передали имеющему на это лицензию муниципальному унитарному жилищно-эксплуатационному предприятию села Онохино.