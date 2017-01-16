Работники "Скорой помощи" просят тюменцев лучше приглядывать за детьми

На минувших выходных бригады медиков не раз выезжали на вызовы к маленьким тюменцам, пострадавшим в результате несчастных случаев. Оставшись без внимания родителей или других родственников, дети получали ожоги и отравления.

Схожие случаи произошли двух в семьях: мальчики в возрасте девяти месяцев получили термические ожоги. Один малыш опрокинул на себя стакан с горячим кофе и обжег лицо и грудь, другой перевернул чашку с кипятком, ошпарив руки и грудь. Специалисты напоминают: до того, как приедут врачи, верным будет охладить место ожога водой. Медработники проведут обезболивание и обработают ожоги.

Из любопытства трехлетняя девочка откусила часть губки, пропитанной средством для чистки плиты, которую взяла со стола. Ребенку пришлось промыть желудок тремя литрами воды, после чего его доставили в больницу, сообщают в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Специалисты скорой призывают тюменцев внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра ни на секунду, чтобы избежать трагедий.

"Маленький ребенок не может оценить степень опасности. Поэтому постарайтесь для него создать максимально безопасное пространство: не ставьте кружки с кипятком на край стола, установите ограничители на двери, заглушки на розетки, ручки с замками на окна, храните лекарства и бытовую химию в недоступных местах", — советует врач реанимационной бригады скорой помощи Дмитрий Цырятьев.