Диспансеризация помогла выявить более шестисот случаев рака

Более 250 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2016 году. Почти 30% осмотренных отправлены на дополнительные обследования.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в ходе осмотров врачи выявили свыше 33 тысячи заболеваний. В их числе – повышенное кровяное давление (3 193 случая), сахарный диабет (464 случая), глаукома (97 случаев), новообразования (674 случая, из них 606 злокачественных). Диспансеризацию проводили 35 медицинских организаций региона.

Также специалисты выявили более 210 тыс. факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и других патологических состояний. Наиболее распространенные из них - нерациональное питание, ожирение, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя, повышенное давление.