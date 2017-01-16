К празднику Крещения в Зареке оборудуют четыре купели и две иордани

Тюмень готовится к празднованию Крещения Господня. Для желающих погрузиться в Крещенскую купель, к 18 января будет установлено 4 купели, одна из которых детская. Для переодевания оборудуют 14 палаток, для забора освященной воды обустроят две Иордани.

Предшествовать крещенским купаниям будет Крестный ход, который начнется 18 января в 11 часов от Знаменского Кафедрального Собора. В 12 часов Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин Великого освящения воды, после чего погрузиться в Крещенские купели и набрать освященной воды в Иордани сможет любой желающий.

19 января после утренней праздничной службы в Знаменском Кафедральном Соборе состоится Крестный ход, который проследует до Сибирской Иордани. Начало в 11:30. В 12 часов состоится освящение воды. Окунуться в купели можно будет до 24:00.

Для участников праздничных мероприятий предусмотрена парковка на 750 мест. Заезд предусмотрен с улицы Щербакова, выехать можно будет по улице Астраханской. Проезды оборудованы соответствующими указателями и схемами движения. На протяжении двух дней на месте будут дежурить сотрудники полиции, казаки городского казачьего общества, специалисты МЧС, ТОСЭР, бригада скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного общественного движения "Сибирь Православная".