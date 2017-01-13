К Крещению в Тюменском районе сделают семь иорданей

В Тюменском районе готовят традиционные места для купания: в селе Червишево на реке Пышме, в селе Мальково на старице Туры, в Каменке на реке Кулиге, в Кулаково на реке Пановке, в деревне Зырянка на пруду реки Кармак, в поселке Боровский на озере Андреевском, в селе Богандинское на реке Пышме. Везде началу купания будет предшествовать служба в местном храме и крестный ход к проруби.

На водоемах расчищен лед, саму прорубь будут делать накануне праздника, тогда же установят деревянные купели, палатки для переодевания и обогрева. У купелей будут дежурить медики, специалисты администрации, казаки, члены добровольных народных дружин. Всех желающих напоят горячим чаем.

Окунуться можно до 24 часов 19 января, затем организаторы уберут купели и закроют проруби досками во избежание опасных ситуаций. В праздник Крещения к иорданям Тюменского района приезжает немало жителей областного центра. Для них подготовят места парковки, сообщили в районном управлении информационной политики.