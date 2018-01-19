В тюменских купелях воду проверили на безопасность

17:14 18 января 2018
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области организовало проверку качества и безопасности воды, которая будет использоваться для крещенских купаний 19 января. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы в двух десятках водоемах региона, где обустроены купели.

В частности на соответствие микробиологическим показателям была проверена вода в Туре в Заречном парке и на озере Чемпионов в Тюмени, в реке Пышма в селе Червишево и на озере Андреевском в поселке Боровском Тюменского района. Специалисты отмечают, что  результаты лабораторных исследований соответствуют требованиям СанПиН.

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com

Теги: безопасность , Крещение , купели , Роспотребнадзор
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