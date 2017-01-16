Для пострадавших на работе тюменцев Соцстрах выделит 43 миллиона рублей

10:00 16 января 2017
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pixabay.com

На реабилитацию травмированных на производстве жителей Тюменской области региональное отделение Фонда социального страхования в 2017 году планирует выделить 43 миллиона рублей. Как  отмечают специалисты фонда, это на 17,3% больше, чем в 2016 году.

Деньги пойдут на закупку протезно-ортопедических изделий, технических средств реабилитации, санаторно-курортное лечение и обеспечение пострадавших специальными автомобилями.

В конце прошлого года модифицированные машины Lada Granta получили 14 жителей Тюменской области. При переоборудовании каждого автомобиля учитывалась травма будущего владельца, сообщают в пресс-службе фонда.

Теги: производство , травмы , страхование
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