В тюменской больнице начнут внедрять новые методы лечения тромбоэмболии

18:42 15 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
test.meshalkin.ru
| Фото: test.meshalkin.ru

Кардиохирург Областной больницы №3 Андрей Прохорихин прошел обучение в самой большой клинике Европы и изучил новые методы лечения тромбэктомии при ишемическом инсульте.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №3, тренинг для специалистов из России провел профессор Мартин Висман, первую тромбоэктомию он выполнил 25 лет назад. Врачи увидели, как в немецкой клинике работают с экстренными пациентами и сами провели тромбэкстракцию в на моделях животных, которым создавали искусственный острый тромбоз в артериях, пишет ИА "Тюменская линия".

"Рентгеноваскулярная нейрохирургия прогрессирует. Она позволяет эффективнее оперировать экстренных пациентов. Оперативное вмешательство заключается в удалении тромбов катетером с сохранением самого сосуда. Перед операцией участок закупорки определяют при помощи компьютерной томографии и непосредственно во время операции - ангиографии", - рассказал Андрей Прохорихин.

Теги: нейрохирургия , кардиологи , больница , медицина , обучение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017