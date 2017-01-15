В тюменской больнице начнут внедрять новые методы лечения тромбоэмболии

Кардиохирург Областной больницы №3 Андрей Прохорихин прошел обучение в самой большой клинике Европы и изучил новые методы лечения тромбэктомии при ишемическом инсульте.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №3, тренинг для специалистов из России провел профессор Мартин Висман, первую тромбоэктомию он выполнил 25 лет назад. Врачи увидели, как в немецкой клинике работают с экстренными пациентами и сами провели тромбэкстракцию в на моделях животных, которым создавали искусственный острый тромбоз в артериях, пишет ИА "Тюменская линия".

"Рентгеноваскулярная нейрохирургия прогрессирует. Она позволяет эффективнее оперировать экстренных пациентов. Оперативное вмешательство заключается в удалении тромбов катетером с сохранением самого сосуда. Перед операцией участок закупорки определяют при помощи компьютерной томографии и непосредственно во время операции - ангиографии", - рассказал Андрей Прохорихин.