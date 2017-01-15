Тюменские инспекторы усилят контроль за правилами перевозки детей

Комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасной перевозки детей в автомобилях будет реализован в Тюменской области. Широкомасштабную разъяснительную работу с водителями и родителями будут проводить сотрудники ГИБДД, специалисты по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полицейские совместно с руководителями муниципальных органов власти.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в профилактических мероприятиях также будут участвовать медицинские и образовательные учреждения, общественные организации. Так, в каждом муниципалитете будут проходить экспресс-уроки и мастер-классы, выставки-показы детских удерживающих устройств, автомобильные флешмобы. Тематические мероприятия планируется организовывать в местах массового посещения – торговых центрах, кинотеатрах. В свою очередь ГИБДД продолжит проводить рейды у школ, детских садов и поликлиник, чтобы проконтролировать соблюдение водителями правил перевозки детей в автомобилях.

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов также поручил руководителям подразделений Госавтоинспекции области принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей на дорогах и спасения детских жизней.