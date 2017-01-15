В Тюмени в десятый раз выберут "Звезду Сибири" и лучшего джигита

Фото с сайта Конгресса татар Тюменской области

В Тюмени стартовал прием заявок на десятый открытый региональный конкурс "Звезда Сибири" ("Себер йолдызы") и "Джигит" (Татар егете). Участники будут бороться за сертификаты на покупку автомобиля.

Юбилейные конкурсы будут проходить с особым размахом: в финале, который состоится 15 апреля, примут участие известные артисты, звезды татарской эстрады, ожидаются гости из Татарстана и других регионов России. Финалистов и победителей конкурсов по традиции ожидают множество призов, пишет "Мегатюмeнь".

Отборочные туры будут проходить 25 и 26 февраля в центре татарской культуры г. Тюмени (ул. Щербакова 4, строение 11). Заявки принимаются от девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. Анкеты высылать организаторам по адресу: ktto7207@rambler.ru. Подробную информацию о конкурсе и положение можно получить на сайте Конгресса татар Тюменской области.