Владимира Путина впечатлили результаты проекта "5-100"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем Совета ассоциации "Глобальные университеты" Ярославом Кузьминовым дал положительную оценку результатам реализации проекта "5-100", участником которого является 21 ведущий вуз страны, в том числе Тюменский государственный университет. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Как рассказал Ярослав Кузьминов, за два года реализации проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов, объем НИОКРов на одного преподавателя в университетах вырос в полтора раза и сейчас составляет миллион рублей на человека.

"Это очень большая цифра - примерно в четыре раза выше, чем в среднем по российским вузам. Вузы проекта в прошлом году обеспечили 27 процентов всей вузовской науки России. Перед началом проекта был 21 процент", - отметил он.

Оценивая ход реализации проекта "5-100", Владимир Путин отметил "качественное изменение ситуации" в борьбе за интеллектуальный капитал.

"В целом показатели очень хорошие, и приятно, что мы движемся по направлению к реализации тех планов, о которых, собственно говоря, раньше и говорили", – подчеркнул президент.

Главу государства особенно порадовал показатель роста количества студентов, которые учатся в удаленном доступе, через Интернет, с помощью современных компьютерных технологий.

В Тюменском госуниверситете в настоящее время создано восемь онлайн-курсов по следующим дисциплинам: "Экологическая паразитология", "Историческая география", "Расходометрия в нефтегазовой промышленности", "Философия", "Физическая культура", "Концепции современного естествознания", "Правоведение", "Психология и педагогика". Общая численность слушателей, записавшихся на онлайн-курсы ТюмГУ, составила 4 967 человек.

Напомним, ТюмГУ вошел в проект по повышению международной конкурентоспособности российских университетов "5-100" в 2015 году. В защите программы вуза перед экспертной комиссией принимал участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, он же возглавил Наблюдательный совет ТюмГУ.

"У Тюменского госуниверситета на фоне реализуемых в регионе крупных инфраструктурных проектов есть потенциал развития и по самым разным направлениям. Серьезными заделами могут стать сферы информационных технологий, робототехники и мехатроники, химического анализа, биоинженерии, математического моделирования производственных и логистических процессов. Сегодня это крайне актуально и, главное, реально востребовано экономикой", - подчеркнул глава региона.

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, в рамках проекта вуз ставит перед собой задачу повышать потенциал преподавателей, менять рекрутинговую политику – выйти за пределы региона и страны, совершенствовать инфраструктуру, научную деятельность, внедрять новые управленческие практики.