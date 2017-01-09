Тюменские верующие проведут акцию против абортов

Международная акция "Православные против абортов" пройдет 11 января. В Тюмени в храме святого праведного Симеона Богоприимца (Республики, 60) в этот день в 16:00 начнется молебен с акафистом перед иконой святым Вифлеемским младенцам, по окончании которого около храма состоится молитвенное стояние с зажженными свечами в память о нерожденных младенцах.

Как отмечается на сайте Тобольской митрополии, акция приурочена к отмечаемому Церковью дню памяти 14 тысяч святых мучеников-младенцев, убитых по приказу царя Ирода вскоре после рождения Иисуса Христа. Почитание первых мучеников, убиенных за Христа, Церковь связывает с борьбой против абортов, напоминая о том, что в России ежегодно более двух млн младенцев погибает в утробах своих матерей. В Тюмени по официальным данным за 2016 год убито абортами более 5 тысяч детей. В нашем регионе организатором акции является Комиссия по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии.

Вечером участники акции, сотрудники и мамы с детьми и внуками Тюменского центра помощи "Дом для мам" соберутся в актовом зале храма на Рождественскую елку и чаепитие.