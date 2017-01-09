Тюменские девочки прошли кастинг в танцевальное шоу

11:33 09 января 2017
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pp.vk.me

Две юные тюменки участвуют в отборочном туре шоу "Танцы. Дети" на ТНТ.

В номинации "Современная хореография" пятилетняя Лиана Шамоева стала лучшей в категории 3-5 лет. Ева Илюхина вошла в десятку лидеров с композицией "Ангел", отмечается в сообществе проекта "Я доверяю". Обе девочки занимаются в тюменской студии современного танца "Триумф".

Сейчас среди зрителей проходи онлайн-голосование.  Лиана и Ева в нем входят в пятерку лидеров. Проголосовать за девочек, а также посмотреть выспупления лучшим, можно в группе "ТАНЦЫ ДЕТИ на ТНТ (кастинг)" в соцсети "ВКонтакте".

Теги: дети , танцы , шоу
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