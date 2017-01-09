В Тюменской области снизилась смертность

За 11 месяцев 2016 года смертность среди населения региона сократилась на 1,9%. При этом на 2% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,3% - от новообразований, на 3,5% - от болезней органов пищеварения, и на 9,3% - от болезней органов дыхания. На 86 человек уменьшилось количество умерших с диагнозом "старость".

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в структуре смертности от болезней системы кровообращения на первом месте – ишемические болезни сердца, на втором – цереброваскулярные заболевания, кардиомиопатия, дегенерация миокарда.

От злокачественных новообразований чаще всего страдают пожилые тюменцы. Ведущими причинами смерти остаются раковые заболевания органов пищеварения и органов дыхания.

По словам специалистов, огромное значение в снижении смертности уделяется профилактике возникновения заболеваний и ранней их диагностике. Медики с повышенной настороженностью относятся к выявлению новообразований и их дальнейшей диагностике, к выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. Важная роль отводится и профилактике заболеваний сердца и сосудов.