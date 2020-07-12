Тюменская область - в тройке лидеров УФО по естественному приросту населения

Более 8 тыс. 800 детей родилось в Тюменской области за первое полугодие. Регион – в тройке лидеров Уральского федерального округа по естественному приросту населения.

Росстат оценил естественный прирост по стране за январь-апрель 2020 года. По данным ведомства, за четыре месяца в регионе родилось 5 867 человек, умерло — 5 288 человек.

По итогам четырех месяцев самый высокий естественный прирост - в ХМАО-Югре, где было 6 485 родившихся, 3 534 - умерших. На втором месте - Ямал: здесь 2 247 человек родилось, 923 - умерло.

В других регионах УФО естественный прирост отрицательный: в Свердловской области - 5 344, в Челябинской - 4 276, в Курганской - 1 831 человек, пишет "Вслух.ру".