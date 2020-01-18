Август был самым популярным месяцем для регистрации брака у тюменцев

В Тюменской области в 2019 году зарегистрировали 11 тыс. 335 новых семей, в том числе более 6700 – в Тюмени. Самым популярным месяцем для свадьбы стал август, меньше всего брак заключали в мае.

Как сообщили в управлении ЗАГС Тюменской области, 7186 семей в 2019 году официально расторгли отношения, в том числе 3 979 — в Тюмени. Из муниципалитетов самые крепкие семьи в Тюменском районе: здесь 1 277 пар поженились, 645 — разошлись. В Абатском, Казанском, Викуловском, Сладковском, Сорокинском районах число свадеб и разводов примерно одинаково. В Юргинском районе на 36 браков пришлось 47 их расторжений.

В регионе за 12 месяцев родился 19 731 ребенок, в том числе 13 186 малышей — в Тюмени. Больше всего свидетельств о рождении (5 111) было выдано в третьем квартале, по данному показателю лидирует октябрь, небольшой спад отметили в феврале.

16 458 жителей Тюменской области умерло в 2019 году, в том числе 6 959 — в Тюмени. Рождаемость выше в Тюмени, Уватском и Тобольском районах, это можно объяснить тем, что женщины едут рожать в город, пишет "Вслух.ру".