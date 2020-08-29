С начала года в Ишиме и Ишимской районе на свет появились пять двойняшек

В Ишиме и Ишимском районе с января по июль текущего года родились пять двоен, всего за это время на свет появились 444 малышей
Как рассказала председатель комитета ЗАГС администрации Ишима Наталья Визе, популярными именами для мальчиков в этом году стали Кирилл, Артем, Максим, Михаил. Девочек чаще называли Софья, Дарья, Ксения или Полина. В прошлом году детей называли чаще редкими именами, например, Добрыня, Яромир, Инесса, Апполинария.
С начала года в Ишиме и районе зарегистрировали 218 браков, а разводов чуть меньше – 212. Смертность составила 738 человек – ниже, чем в 2019 году, пишет ИА "Тюменская линия".
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