Морозы в Тюмени ослабеют к выходным

Холода в Тюмени продержатся до конца этой недели, согласно прогнозу виртуальных синоптиков. Но уже к выходным температура начнет подниматься.

Сегодня, 9 января, днем до минус 33 градусов, облачно, но без осадков. Во вторник немного потеплеет – до минус 25 градусов, пройдет снег, как и в среду. В четверг – солнечно и до 28 градусов мороза. В ночные часы в эти дни температура составит около 30-32 градусов ниже нуля.

В пятницу начнет теплеть, термометр днем покажет минус 19, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в субботу, а в воскресенье температура еще поднимется – до минус 16.