Волонтеры помогают специалистам тобольского центра для несовершеннолетних

Волонтеры принимают активное участие в работе тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, большая часть из них – студенты Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, участники ветеранской организации города, индивидуальные предприниматели.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в 2016 году центр принял участие в реализации мероприятий проекта "В защиту материнства и детства!", региональной программы "Твой выбор", получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Общее число детей и взрослых, специалистов, вовлеченных в проект, составило 1418 человек.

За год ребятам, освобождающимся из воспитательных колоний, вручён 21 социальный рюкзак. Организована семейная театрализованная площадка "Селфи", через которую прошли 20 несовершеннолетних и 6 взрослых.

В летнем оздоровительном лагеря "Росиночка" волонтеры и сотрудники центра помогали организовать для детей отделения социальной реабилитации интересные встречи и занятия. В тобольском СРЦН убеждены, что сотрудничество социальных служб с общественным активом вносит в работу с детьми разнообразие, неформальный подход и особую душевную теплоту.