Волонтеры помогают специалистам тобольского центра для несовершеннолетних

13:46 08 января 2017
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premiagi.ru
| Фото: premiagi.ru

Волонтеры принимают активное участие в работе тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, большая часть из них – студенты Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова,  участники ветеранской организации города,  индивидуальные предприниматели. 

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в 2016 году  центр принял участие в реализации мероприятий проекта "В защиту материнства и детства!", региональной программы "Твой выбор", получивших грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).  Общее число детей и взрослых, специалистов, вовлеченных в проект, составило  1418 человек.

За год ребятам, освобождающимся из воспитательных колоний, вручён 21 социальный рюкзак. Организована  семейная театрализованная площадка "Селфи", через которую прошли 20 несовершеннолетних и 6 взрослых.

В летнем оздоровительном лагеря "Росиночка" волонтеры и сотрудники центра помогали организовать для  детей  отделения социальной реабилитации интересные встречи и занятия. В тобольском СРЦН убеждены, что сотрудничество социальных служб с общественным активом вносит в работу с детьми разнообразие, неформальный подход и особую душевную теплоту.

Теги: молодежь , волонтеры , реабилитация , подростки , Тобольск
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