Новая зона отдыха появится в Восточном округе Тюмени

Новая зона отдыха появится в Тюмени в районе улицы Федорова, между улицами Менделеева и Федюнинского. Под нее уже выделен участок площадью 1,3 га, в 2017 году начнется разработка проектной документации, пишет "Тюмeнская линия".

По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, процесс разработки плана благоустройства будет открытым, и жители смогут внести свои пожелания о том, что обязательно должно быть на территории новой зоны отдыха.