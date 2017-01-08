Новая зона отдыха появится в Восточном округе Тюмени

Новая зона отдыха появится в Тюмени в районе улицы Федорова, между улицами Менделеева и Федюнинского. Под нее уже выделен участок площадью 1,3 га, в 2017 году начнется разработка проектной документации, пишет "Тюмeнская линия".
По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, процесс разработки плана благоустройства будет открытым, и жители смогут внести свои пожелания о том, что обязательно должно быть на территории новой зоны отдыха.
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