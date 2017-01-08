Новая зона отдыха появится в Восточном округе Тюмени

10:12 08 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.look.com.ua
| Фото: www.look.com.ua

Новая зона отдыха появится в Тюмени в районе улицы Федорова, между улицами Менделеева и Федюнинского. Под нее уже выделен участок площадью 1,3 га, в 2017 году начнется разработка проектной документации, пишет "Тюмeнская линия".

По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, процесс разработки плана благоустройства будет открытым, и жители смогут внести свои пожелания о том, что обязательно должно быть на территории новой зоны отдыха.

Теги: благоустройство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017