В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов

На юге Тюменской области 5 января объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в некоторых районах региона в период с 5 по 9 января местами ожидается аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 10° и более ниже климатической нормы. Преобладающая температура воздуха минус 28 - минус 33°, в ночные часы местами до минус 39°.

В МЧС России напоминают, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и использования обогревательными приборами, не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов.

"Следите за исправностью системы центрального отопления. По возможности максимально утепляйте и берегите тепло в Ваших домах. Опасайтесь переохлаждения и обморожения! Окажите помощь пожилым и престарелым людям! Будьте бдительны и осторожны!", - отмечается в рекомендациях МЧС.