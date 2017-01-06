Тобольские врачи справляются с пациентами своими силами

Благодаря модернизации здравоохранения и повышению квалификации кадров, врачи Тобольской областной больницы №3 самостоятельно справляются даже с самыми сложными патологиями и редко направляют пациентов в областные больницы. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заведующий травматологическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Аслан Рустамов.

"Сегодня у молодых врачей есть все возможности для продолжения образования и повышения квалификации. В нашем травматологическом отделении за последние семь лет внедрено более 40 современных высокотехнологичных операций", - отметил Аслан Рустамов.

Слова благодарности в адрес Аслана Рустамова и других тюменских врачей, собравших наибольшее количество положительных отзывов тюменцев в рамках общественного проекта "Сила доверия", прозвучали в послании губернатора Тюменской области Владимира Якушева Тюменской областной думе.