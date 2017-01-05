Тюменцам помогут выбрать санки на любой возраст и кошелек

Какие нюансы следует учесть при выборе санок, ледянок и тюбингов, рассказали порталу "Мегaтюмень" эксперты – консультанты одного из тюменских магазинов Евгений Носов и Александр Карпов.

По словам Евгения Носова, для лялечек, начавших самостоятельно ходить, есть санки, оснащенные ручкой, которая может менять положение в зависимости от встречного ветра, укомплектованы специальным матрасом, защитным прозрачным козырьком и теплым "карманом" для ног ребенка. Цены варьируются от 2500 рублей до 7000-8000 рублей. На стоимость влияет страна производителя, дизайн чехла, дополнительные карманы, сумки, муфта для того, кто катит санки.

Для малышей от трех лет, добавляет Александр Карпов, , подходят металлические санки с сидением из деревянных поперечен, плоскими или трубчатыми полозьями. Современные аналоги имеют подножку, чтобы ребенок мог сам забраться и выбраться, и приподнятое сиденье. Есть варианты для двоих детей, когда сидения "смотрят" друг на друга.

Стоят одиночные образцы без ручки и подножки от 600 рублей, с ручкой и подножкой – 1200 рублей. За санки "усложненные", да еще и оснащенные колесиками (если придется перебираться по асфальту или заходить в магазин) нужно отдать в два раза больше.

Надувные санки для того же возраста – это "ватрушки" и тюбинги. В пределах населенного пункта их лучше не использовать, зато на ледовой горке они будут фаворитом! Точно так как же, как и пластиковая ледянка (покупайте только с ручками по бокам, чтоб не травмироваться во время скатывания).

Самые дорогие санки – деревянные (есть еще плетеные). Из бука и березы. Их делают на заказ и просят немало: ставка мастеров – от 10000 рублей.

И еще – санки бывают складными и нескладными, что тоже следует учитывать при покупке.