Юных тюменцев ждут в зимнем лагере центра "Вероника"

Зимние забавы, мастер-классы и игры ждут детей в программе лагеря, который будет работать с 9 по 15 января в детско-юношеском центре "Вероника", пишет "Тюмeнская линия".

Работать лагерь будет с 8 часов 30 минут до 16 часов.

"Ребята смогут испробовать все творческие направления, которые предлагает "Вероника". Кто-то сможет создать оригинальный блестящий сувенир из пайеток, сшить мягкую игрушку, нарисовать шедевр, кто-то – попробует кружевоплетение на коклюшках, рисование или оригами. Но, самое главное, что дети будут заняты в те дни, когда родители уже выйдут на работу и не смогут уделять им должного внимания. Да и праздничное настроение мы гарантируем", - рассказала педагог дополнительного образования Наталья Завьялова.