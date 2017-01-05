Тюменские власти направили более 430 млн рублей на создание сети МФЦ

Более 430 миллионов рублей направили власти Тюменской области на создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в первые девять месяцев 2016 года, пишет "Вслyх.рy".
Средства направлены на строительство и реконструкцию зданий под помещения многофункциональных центров в Ялуторовске, Заводоуковске, Упорово, Ярково, Большом Сорокино, Викулово, Абатском. Эти здания введены в эксплуатацию.
В регионе 28 центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 14 территориально обособленных структурных подразделений в крупных сельских поселениях. Кроме того, услуги оказывают в 20 почтовых отделениях Тюменского и Ишимского районов.
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