В Тюмени трудных подростков перевоспитывают арт-терапией

Более 145 тюменских подростков "группы особого внимания" прошли курс творческих занятий в центре "Дзержинец" в 2016 году.

Для ребят были организованы творческие мастер-классы, индивидуальная и групповая работа с применением различных арт-терапевтических методик, привлечение к участию в конкурсах и креативных проектах.

Участники освоили новые художественные техники, развили свои скрытые способности к творчеству, выплеснули эмоции в создании художественных объектов. Регулярно вместе с педагогом и куратором на занятиях присутствовал психолог центра "Дзержинец". Она давала по результатам занятий рекомендации наставникам для дальнейшей работы, сообщает портал "Мегaтюмень".