В Тюмени трудных подростков перевоспитывают арт-терапией

16:23 05 января 2017
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bodyroom.ru
| Фото: bodyroom.ru

Более 145 тюменских подростков "группы особого внимания" прошли курс творческих занятий в центре "Дзержинец" в 2016 году.

Для ребят были организованы творческие мастер-классы, индивидуальная и групповая работа с применением различных арт-терапевтических методик, привлечение к участию в конкурсах и креативных проектах.

Участники освоили новые художественные техники, развили свои скрытые способности к творчеству, выплеснули эмоции в создании художественных объектов. Регулярно вместе с педагогом и куратором на занятиях присутствовал психолог центра "Дзержинец". Она давала по результатам занятий рекомендации наставникам для дальнейшей работы, сообщает портал "Мегaтюмень".

Теги: воспитание , творчество , искусство , подростки
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