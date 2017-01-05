WorldSkills Tyumen 2017 выявит лучших в 33 компетенциях

С каждым годом в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 2017 (WorldSkills Russia) увеличивается количество компетенций. Если в 2015 году их было 11, то в 2017 будет 33.

Напомним, что чемпионат состоится в Тюмени в феврале 2017 года. В соревнованиях профессионального мастерства примут участие студенты вузов и техникумов, а также молодые работники предприятий 16-22 лет.

Главный принцип отбора — востребованность компетенции на рынке труда и ее перспективность, поэтому в перечне есть ряд компетенций, относящихся к сферам строительства и ЖКХ: "Кирпичная кладка", "Электромонтаж", "Сантехника и отопление".

Актуальны для региона профессии агропромышленного комплекса, поэтому на чемпионате 2017 года пройдут презентационные соревнования по сельскохозяйственным компетенциям: "Растениеводство", "Овощеводство", "Ветеринария", "Экология сельскохозяйственных предприятий". Расширен перечень компетенций ИТ-отрасли, сферы услуг, социальной сферы, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмeнь".