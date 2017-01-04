Тюменцы смогут влиять на ход благоустройства города

В Тюмени жители могут контролировать ход работ по благоустройству города на каждом этапе: при обследовании состояния территорий, разработке проектной документации и непосредственно проведении работ.

Чтобы каждый гражданин мог участвовать в обследовании состояния озелененных территорий, до 1 апреля на сайте городской администрации публикуются графики, которые содержат необходимую информацию. Проектную документацию также размещают на портале, чтобы каждый мог высказать свои пожелания и замечания. Для обеспечения доступной среды проекты также согласовывают с Советами территориального общественного самоуправления и с окружными общественными организациями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийским обществом слепых. На этапе проведения работ тюменцы в любое время могут изучить информацию о подрядчиках и сроках благоустройства, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Всего в 2015 – 2016 годах за счет городского бюджета в Тюмени благоустроили 24 озелененных территории площадью более 150 тыс. кв.м, один из ярких примеров – Гилевская роща, которая уже полюбилась жителям города как место для отдыха и занятий спортом.

С наступлением 2017 года в Тюмени начнут появляться зеленые оазисы в шаговой доступности. Одно из перспективных направлений благоустройства – создание сети велосипедных дорожек. Уже появилось почти 116 км велосипедных дорожек, а в 2017-2018 годах их протяженность увеличится еще на 79 км.