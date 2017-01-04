В Тобольске Мороз Воевода проводит интерактивные экскурсии для детей

Дед Мороз в "Резиденции Сибирского Воеводы" в Тобольске проводит интерактивные уроки и экскурсии для детей и подростков. На занятиях в игровой форме можно узнать интересные факты о старославянском, кириллическом, греческом и латинском алфавите.
Как рассказали в пресс-службе Тобольского музея-заповедника, Мороз Воевода ведет посетителей по тематическим залам "Сибирский приказ" и "Ямщицкая гоньба", где рассказывает о местах проживания северных народов и о том, как сконструированы их жилища. Застекленный подвал Гостиного двора завораживает детей, особенно вид древних иероглифов, нарисованных на каменных стенах помещения.
Уникальный проект "Резиденция Сибирского Воеводы" призван сохранять национальные традиции, знакомить с историко-культурным наследием нашего края, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину, пишет ИА "Тюменская линия".
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