Три города Тюменской области вошли в перечень опорных населенных пунктов России

Правительство РФ опубликовало единый перечень опорных населенных пунктов страны, в него вошли Тюмень, Тобольск и Ишим.
В документе указано, что Тюмень является ядром городской агломерации, его численность населения превышает 250 тыс. человек. В Тобольске реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику территории, а основная функция Ишима состоит в обслуживании критически важной инфраструктуры.
В перечне 2 160 опорных населенных пунктов, он сформирован с учетом предложений глава субъектов РФ и одобрен на заседании Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни", сообщили в Агенстве стратегических инициатив, которе также участвовало в формировании списка. В него попали административные центры регионов, закрытые административно-территориальные образования, наукограды, обеспечивающие национальную безопасность населенные пункты и те, где ведут крупные инвестпроекты, существенно влияющие на экономику территории, а также определенные Минсельхозом России населенные пункты.
Для указанных в списке опорных пунктов разработают планы комплексного социально-экономического развития с финансированием их согласно нацпроектам.
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