Тюменские журналисты готовятся к культурному форуму в Болгарии

Журналисты из Тюменской области примут участие в первом Форуме славянской письменности и культуры, который может состояться в июне 2017 года в Республике Болгарии. Предварительные договоренности были достигнуты на XX фестивале прессы "Вся Россия".

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, наш регион и Болгарию многое связывает: в 70-80е годы тысячи специалистов из этой страны трудились при возведении объектов нефтегазового комплекса области, возводили социально-бытовые, культурные сооружения и жилье. С того времени тюменцам близка и понятна культура братского народа.

Представители тюменского медиасообщества активно поддерживают идею проведения встречи профессионалов информационной сферы славянских стран. Журналисты хотят познакомить коллег со своим опытом, победами и наработками в решении задач. Члены Союза журналистов Тюменской области уже обсуждают возможные формы участия в форуме и идеи региональной экспозиции.