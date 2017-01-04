Тюменцы могут поучаствовать в организации городских мероприятий

группа ВКонтакте коворкинга "Моя территория"

В Тюмени каждый сможет стать организатором интересного городского события. Для этого понадобится оставить заявку на сайте проекта коворкинга "Моя территория" - бесплатной площадки для проведения социальных мероприятий.

По условиям проекта тюменцам предлагают воспользоваться оборудованием коворкинга, в том числе за его пределами. Все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

Коворкинг "Моя территория" работает в Тюмени меньше года, но на его площадке уже состоялось более 700 мероприятий: мастер-классы, семинары, тренинги, творческие встречи, кинопоказы, игры, лекции, семинары, встречи с музыкантами, пресс-конференции, мозговые штурмы. Гостями и участниками коворкинга стали восемь тысяч человек, пишет "KП – Тюмень".